РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске пожарные рассказали детсадовцам о правилах пожарной безопасности и дали посидеть в пожарной машине, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Расчет огнеборцев командира отделения 258-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Самвела Геворкянца побывал у дошколят в детском саду №10 на улице Чистова, 13А.

«Пожарные рассказали о средствах и способах пожаротушения, экипировке огнеборцев, действиях при возникновении пожара. Дети и персонал закрепили знания о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре», - говорится в сообщении.

Ребята получили возможность подержать в руках пожарный ствол, примерить теплоотражательный костюм и посидеть в пожарной машине.