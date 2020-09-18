РИАМО - 18 сен. Российский рубль в пятницу на открытии торгов Мосбиржи вырос по отношению к евро и доллару, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара снижается на 18 копеек, до 74,99 рубля», - говорится в сообщении.

Также на торгах курс евро уменьшается на 11 копеек, он составил 88,96 рубля.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в мире сейчас курс российской валюты недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами.