РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске специалисты обслуживающей компании провели аудит насосных систем на предприятии «Водоканал» и наметили пути повышения эффективности и надежности оборудования, сообщается в группе «МУП Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На базе подольского «Водоканала» реализовано несколько нестандартных технических решений, в разработке которых принимала компания Grundfos. Установлены канализационные насосы SEV, мешалки AMG и AFG, образователи потока SRP, дозаторы DMI и DME, система производства гипохлорита натрия методом электролиза типа Selcoperm, скважинные насосы SP и центробежные промышленные насосы серии TP.

«Недавно состоялся первый аудит насосных систем. Руководитель группы по работе с водоканалами и тепловыми сетями Дмитрий Назаров из Grundfos Россия получил информацию по техническим задачам и обслуживанию оборудования МУП «Водоканал», которые необходимо решить в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Специалисты обсудили различные аспекты дальнейшего сотрудничества. Перед ними стоит цель повысить эффективность работы оборудования и его надежности. Также рассмотрели вопросы совместных разработок технических решений в области эксплуатации оборудования, скорости поставки запасных частей, улучшения координационных действий подразделений.

Ранее на территории очистных сооружений Подольска состоялась рабочая встреча генерального директора завода Grundfos Анатолия Слободинского и начальника очистных сооружений МУП «Водоканал» Николая Токарева. Основным посылом встречи стала тема более тесного сотрудничества в области качества взаимодействия. Предметом обсуждения стали вопросы эксплуатации, обновления и модернизации оборудования марки Grundfos.

Внедрение энергосберегающих технологий, повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения – одно из ключевых векторов развития МУП «Водоканал». Приоритетным направлением в работе концерна Grundfos является обратная связь с потребителем: техническое обеспечение, сопровождение проектов, аудит насосных систем.