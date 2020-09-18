РИАМО – 18 сен. Неизвестные в пятницу сообщили о «минировании» около десяти вузов Москвы и Подмосковья, во многих из них идет эвакуация, сообщает ТАСС.

«Эвакуирован корпус МГОУ на улице Фридриха Энгельса, НИУ МГСУ в подмосковных Мытищах и на Спартаковской улице в Москве, а также РГУ имени А.Н. Косыгина», - говорится в сообщении.

Также поступила информация о минировании института русского языка имени А.С. Пушкина. Там также идет эвакуация.

Волна «минирований» началась во многих российских городах осенью прошлого года. Злоумышленники отправляют соответствующие письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и других учреждениях и организациях. ​​