РИАМО - 18 сен. Если самочувствие ухудшилось после вакцинации от коронавируса, нужно скорее обратиться к врачу, сопровождающему пациента в рамках исследования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все, кто принял участие в вакцинации в рамках пострегистрационных клинических исследований, получают памятки, где указаны контакты врачей.

«Специалисты будут следить за здоровьем всех добровольцев в течение полугода. Для этого используют мобильное приложение, телефон, телемедицинские консультации. Информация о самочувствии пациента автоматически загружается в его электронную карту», - говорится в сообщении.

После того, как вакцина поставлена, самоизоляцию соблюдать не нужно. Можно вести обычный образ жизни. Но не стоит забывать об общих актуальных мерах предосторожности: социальной дистанции и масочном режиме в общественных местах.

Также после вакцинации нужно соблюдать общие санитарно-эпидемиологические требования, то есть держать социальную дистанцию и использовать маску в общественных местах.

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18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.