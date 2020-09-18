РИАМО - 18 сен. Вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных клинических исследований проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

«Причиной отказа от вакцинации может быть только несоответствие пациента установленным медицинским требованиям. Подавать заявку повторно в таком случае не нужно», - говорится в сообщении.

После подачи заявки, с заявителем должны связаться в течение двух недель. При отсутствии противопоказаний вакцинация назначается после проведения медицинского обследования и получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Информация о результатах исследований доступна на сайте независимого международного медицинского журнала.

Исследования доказали, что лучшей защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация. Она позволяет создать естественный иммунитет к определенному возбудителю, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.