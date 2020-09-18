РИАМО – 18 сен. По версии Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), пятерку застройщиков Московской области с наивысшим рейтингом надежности возглавляет 3-RED, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Рейтинг ЕРЗ – это показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам. Значение рейтинга варьируется от 0 до 5. Застройщик 3-RED получил наивысшую оценку в рейтинге – 5», — говорится в сообщении.

Высокий результат был достигнут во многом благодаря опережению сроков строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Так, ЖК «Новокрасково» и ЖК «Облака» были сданы раньше предполагаемых дат.

В течение последнего полугодия 3-RED запустили на рынок 2 новых проекта: ЖК Новотомилино (1 очередь) и ЖК Видный Берег 2 (1 очередь) общей площадью 107 135 кв.м.

Еще одним преимуществом является концепция I LIKE, в рамках которой строятся эти жилые комплексы. Компания 3-RED разработала высокие стандарты и критерии качества, по которым проекты выгодно отличаются от прочих на рынке.