РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. В рамках антинаркотического месячника, проходящего на территории Московской области в сентябре, в городском округе Щелково проводятся мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В образовательных учреждениях, библиотеках, культурно-досуговых, спортивных учреждениях округа организованы викторины по знанию правил ЗОЖ, профилактические беседы, лекции, спортивные соревнования, конкурсы, родительские собрания. В спортивных клубах и на открытых площадках муниципалитета организованы спортивно-развлекательные семейные мероприятия.

«В рамках месячника запланированы межведомственные рейды в местах проведения досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ. Также в городском округе Щелково пройдут рейды по закрашиванию информационных надписей о продаже наркотиков», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Мероприятия нацелены на формирование осознанного отношения молодежи к своему здоровью, выявление и развитие творческих способностей, создание условий для поддержки талантливых детей. В ходе бесед ребятам рассказывают о вреде психоактивных веществ, их влиянии на организм человека и психическое здоровье.

Активное участие в антинаркотических мероприятиях принимают представители администрации городского округа Щелково, Межмуниципального управления МВД России «Щелковское», специалисты филиала №5 ГБУЗ Московской области «Московский областной клинический наркологический диспансер», Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Щелковский комплексный центр социального обслуживания населения», а также представители Щелковского благочиния, общественные, молодежные и волонтерские организации.