РИАМО - 18 сен. В новом мини-фильме, опубликованном на канале губернатора Московской области Андрея Воробьева на YouTube, рассказали про открытие нового хирургического корпуса онкоцентра «Лапино-2» в Одинцовском городском округе и показали медоборудование центра.

В открытии медцентра принимали участие зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я точно знаю, что сюда придут самые профессиональные, самые внимательные врачи, люди, которые даже всей улыбкой, отношением лечат человека», - сказал губернатор.

Новый корпус клиники будет работать не только как частное медучреждение — здесь можно лечиться и по ОМС.

В корпусе оборудовали восемь современных операционных и круглосуточный стационар на 120 коек. В медучреждении можно будет проводить свыше 12 тысяч операций в год, а еще порядка 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе создано свыше 300 рабочих мест.