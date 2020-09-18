РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. Представители учреждений физической культуры и спорта городского округа Мытищи приняли участие в III Всероссийском форуме «Живу спортом», который прошел 16-17 сентября в выставочном комплексе «Гостиный Двор», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Среди гостей форума из Мытищ были сотрудники МБУ «СШ «Авангард», МАУ «Спортсооружения», МБУ «СШОР по плаванию», МБУ «СШОР по баскетболу», МАУ «СШ «ЦДЮС» и МАУ «ЦФКиС «Олимпик». Они посетили различные семинары, на которых специалисты в области спорта и туризма поделились успешными кейсами, уникальным опытом и новаторскими идеями в области развития спортивной отрасли», - говорится в сообщении.

Все участники познакомились с выставкой уникальных проектов и инновационных решений.