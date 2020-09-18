РИАМО - 18 сен. Серпуховский историко-художественный музей подготовил обширную программу, посвященную празднованию 681-й годовщине Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, всеобщего большого праздника в этом году не будет. Решено отказаться от концертов и салюта.

«18 сентября в 18:00 во дворе музея начнется программа «Сердце города», в которой примет участие самое популярное радио города «LoveRadio-Серпухов» и творческая лаборатория «Тот самый театр», - говорится в сообщении.

Гости смогут послушать живую музыку, а вечером здесь же, на открытой площадке, посмотреть спектакль «8 любящих женщин». И все это совершенно бесплатно.

А 20 сентября в честь празднования Дня города все желающие также бесплатно смогут посетить сам музей.