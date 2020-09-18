РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Детскую концертную программу, ранее запланированную на 20 сентября, отменили в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы управления культуры администрации горокруга.

Детская концертная программа «В гости к сказке» должна была состоятся в КВК «Знаменское-Губайлово» 20 сентября.

«Мероприятие отменяется! Приносим свои извинения!» - говорится в сообщении.

Юные жители могут побывать в культурно-выставочном комплексе на кукольном спектакле по мотивам армянской народной сказки «Одеяло для царя» 19 сентября. Начало в 12:00.