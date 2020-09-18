РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. В городском округе Мытищи на территории микрорайона Дружба по улице Герцена и в деревне Челобитьево не обнаружили безнадзорных животных в ходе проверки, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«По поступающим обращениям граждан, проживающим в микрорайоне «Дружба» в домах 1, корпус 1, 1 корпус 2, корпус 3 по улице Герцена, а также жителей деревни Челобитьево (улица Лесная), на обитание животных без владельцев сотрудниками администрации городского округа Мытищи совместно с подрядной организацией по отлову животных без владельцев проведено выездное мероприятие в ходе которого животных не обнаружено», - говорится в сообщении.

О местах обитания животных без владельцев (без бирки в ухе) необходимо оперативно сообщать в администрацию Мытищ по телефону 8 (495) 586-73-62.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», недопустимо жестокое обращение с животными. В частности, оставление животных на улице в связи с отказом владельца от содержания животного (оставлять домашних животных в бедственном положении, выбрасывать их на улицу).