РИАМО - 18 сен. За последние сутки в Московской области от коронавируса выздоровели еще 155 человек, за все время пандемии врачи вылечили 54 195 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Подмосковье выявили 71 173 случая инфицирования. Также пять человек за сутки скончались с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии в Московской области скончались 1272 человека.

Врачи рекомендуют жителям Подмосковья обращаться за помощью при появлении любых симптомов ОРВИ и не заниматься самолечением. Лучше всего вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30. Также узнать ответы на свои вопросы можно на covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.