РИАМО - 18 сен. За сутки в Подмосковье выявили 165 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 71 173 случая Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области скончались пять человек с коронавирусом. За весь период умерли 1272 пациента, у которых выявили Covid-19.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса будет бесплатной и может начаться уже в этом году.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.