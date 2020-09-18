РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске продолжают расчищать линии электропередач и дороги от веток и деревьев, демонтируют поврежденные столбы освещения после сильного ветра с дождем, сообщается на сайте администрации округа.

В городском округе Подольск в пятницу утром ведутся работы по ликвидации последствий ливня, произошедшего вечером 17 сентября. На образовавшихся после обильных осадков проблемных местах работают специалисты Подольского комбината благоустройства.

«В Подольске вчера (17 сентября - ред.) проводились работы по расчистке линий электропередач от веток и деревьев, чтобы не допустить обрыва проводов. Сегодня убирают ветки с пешеходных дорожек в парках и скверах, продолжается работа по вывозу порубочных остатков и спилу деревьев», - говорится в сообщении.

Убирают поваленные ветром деревья, ветки и мусор на Беляевском пляже в микрорайоне Дубровицы, на пересечении улиц Индустриальной и Литейной, а также вдоль домов №55 на улице Фурманова, №8 на улице Московская, №7 на улице Северная, №55Б на улице Парковая в Подольске. Демонтируют столбы освещения на улице Чайковского, 21 в микрорайоне Шепчинки.