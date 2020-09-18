РИАМО – 18 сен. За первые семь месяцев этого года 23% от числа всех ДТП в Москве произошли с участием такси, кроме того, необходимо бдительно следить за здоровьем таксистов, сообщил председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре.

«За 7 месяцев 2020 года 23% всех ДТП в Москве — это с участием такси. Представьте, 24% всех погибших в Москве при ДТП — это такси. 24% от всех раненых — это такси. Это просто цифры. Чтобы получить качественную услугу, там должен быть специалист. Это профессия. К этому надо относиться как к профессии», - сказал Буре в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, в столичных таксопарках здоровью таксистов сейчас уделяют внимание не такое бдительное, как нужно.

Ранее московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры провел исследование. Сотрудники оформили свыше 500 заказов у различных операторов такси. В 47 случаях к ним приехал автомобиль, не указанный в приложении. ​