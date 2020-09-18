РИАМО – 18 сен. Пандемия коронавируса в пять раз ускорила рост объема безналичных операций в России, он вырос до 67% за последние полгода, пишет газета «Известия».

«Тенденцию подтвердили в платежных компаниях и банках. Популяризацию безналичных платежей, безусловно, ускорил коронавирус: часть офлайн-точек была закрыта, а россияне опасались распространения Covid-19 через купюры», - говорится в статье.

Сейчас россияне продолжают совершать покупки онлайн: объем платежей через интернет в июле 2020 года остался таким же, как в апреле, и превысил показатели до пандемии на 70%.

Во время пандемии доля операций по снятию наличных с карт впервые оказалась ниже доли платежей с помощью карт. Безналичные расчеты также стали популярнее благодаря оплате смартфонами, так как в таком случае операция занимает 1-3 секунды.

Во втором квартале 2020 года объем операций с банковскими картами составил 22 триллиона рублей, только четверть из них составило снятие наличных. По итогам 2020 года Банк России ожидает, что доля безналичных операций составит 70%. ​

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18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.