РИАМО – 18 сен. Федеральная антимонопольная служба приостановила проведение тендера по расширению системы фиксации дорожных нарушений в Москве, торги начались в конце августа, пишет в пятницу «Коммерсант».

Власти Москвы планировали на треть увеличить число дорожных камер в мегаполисе. Тендер был объявлен на общую сумму почти 6 миллиардов рублей.

«Поводом стала жалоба самарского ООО «Эффективные технологии», которое сочло конкурсное техзадание ЦОДД чрезмерно детализированным, что незаконно сужает круг возможных участников тендера», - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что в тендере речь шла об автоматическом фиксировании разговоров водителей за рулем по телефону. Но, по данным организации, сейчас таких технологий и софта еще нет.

Конкурс был объявлен на сайте госзакупок 26 августа. Власти Москвы планируют арендовать 865 новых дорожных камер в рамках двух контрактов — на 1,05 миллиарда и 4,9 миллиарда рублей. ЦОДД намерен установить оборудование в 2021 году.​