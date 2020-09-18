РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске 25 молодых пожарных прошли тренировку в лабиринте учебно-тренировочного комплекса «Грот», имитирующего условия реального пожара, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«17 сентября 25 огнеборцев 247-й пожарной части Подольского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» побывали в селе Сынково на отдельном пожарно-спасательном посту 257-й пожарной части. Они приняли участие в тренировке по преодолению лабиринта учебно-тренировочного комплекса «Грот» для совершенствования своих профессиональных навыков», ‒ сказал Леднев.

В качестве пострадавшего использовали манекен весом 80 килограммов по имени Гоша. Пожарные заносили его в комплекс, протаскивая через лабиринт, и выносили наружу, имитируя спасение. На случай непредвиденной ситуации во время тренировки на площадке дежурил спасатель (медик) поисково-спасательного отряда №17 Подольского ТУ Евгений Шевченко.

Комплекс «Грот» максимально воссоздает условия реальной спасательной операции и помогает готовить пожарных и спасателей к работе в реальной обстановке на пожаре. Руководил работой комплекса заместитель начальника 257-й пожарной части Михаил Перевай, а тренировкой - начальник 247-й пожарной части Игорь Борисов.

В состав теплодымокамеры входит тренажер «Лабиринт», представляющий собой систему лазов различной конфигурации, люков, перегородок для моделирования любого замкнутого пространства с длиной прохождения до 280 метров. В нем можно менять конфигурацию и маршрут. В лабиринте используют безопасный дым, систему световых и звуковых эффектов.

Перед началом тренировки способности и возможности звена ГДЗС студентам продемонстрировали огнеборцы 257-й пожарной части Подольского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в лице начальника караула Василия Сидорина и командира отделения Дмитрия Бабернова.

Зрителями происходящего стали 20 слушателей первого курса профессионального колледжа «Московия» из микрорайона Львовский городского округа Подольск, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)». Сопровождали ребят кураторы группы Максим Ступин и Юлия Блескина.