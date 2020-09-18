РИАМО - 18 сен. В столице за минувшие сутки сделали рекордное количество тестов на коронавирусную инфекцию - 69,5 тысячи штук, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни - увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен - многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких», - сказала Ракова.

Она добавила, что всего в мегаполисе проведено свыше 7,5 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований на Covid-19.

Для горожан открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Также обязательно проводят анализ на коронавирусную инфекцию у москвичей с признаками простуды, у заболевших пневмонией и тех, кто проживает с заболевшими Covid-19.

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18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.