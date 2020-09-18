РИАМО – 18 сен. Кешбэк за путешествия по России может вырасти до 50 тысяч рублей, увеличить максимальную сумму выплат предложили в Ростуризме, проект находится на стадии обсуждения, пишет «Российская газета».

«Вместе с этим предлагается упростить условия участия в программе. Например, необходимый период проживания в отеле планируется сократить до двух ночей, а минимальную стоимость путевки отменить», - говорится в материале.

Программу могут распространить на санатории и места детского отдыха. Таким образом, вернуть часть денег получится не только после отдыха в туре или круизе.

Решение внести изменения в условия программы приняли после первой акции. Она прошла с 21 по 28 августа.

«Россияне могли купить туры в течение срока проведения акции и получить обратно от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура», - отмечается в статье.

В программе приняли участие более 50 тысяч россиян. Они купили туры на общую сумму более 1 миллиарда рублей. ​