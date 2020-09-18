РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. «Театральный поединок», в рамках которого актеры посоревнуются в импровизации, пройдет в подмосковном Красногорске 19 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«19 сентября в Красногорске состоится «Театральный поединок». Игра пройдет в рамках областного конкурса по актерской импровизации на сцене МУ «Молодежный Центр». Участники будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости», - говорится в сообщении.

Подмосковье – первый регион России, в котором конкурс с участием детских театральных школ и профессиональных актеров начинает свое развитие.

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого войдут профессиональные актеры, режиссеры и авторитетные деятели культуры и искусства. Начало в 12:00.