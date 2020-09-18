РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. Щелковская компания «Метиз Производство» заключила три экспортных контракта на поставку комплектующих и полуфабрикатов для изготовления протезов нижних конечностей на сумму более 2 миллионов долларов, отгрузки будут осуществлены в Японию, Кипр и Индию, сообщается на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Договоры о поставках с зарубежными контрагентами компания заключила при участии Фонда поддержки ВЭД Московской области, который консультировал предприятие по вопросам оформления и заключения контрактов.

«Фонд ВЭД активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, оказывая содействие региональным предприятиям в расширении рынков сбыта за рубежом», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд организует участие в выставках и бизнес-миссиях, консультирует по вопросам международного сотрудничества, помогает сертифицировать продукцию. С начала этого года при участии фонда подмосковные предприниматели уже заключили экспортных контрактов на сумму свыше 22 миллионов долларов.

Компания «Метиз Производство» специализируется на разработке и внедрении технологических решения для людей с ограничением возможностей передвижения. Продукция предприятия сертифицирована в России и ЕС. Компания экспортирует товары в более чем 20 стран мира. В данный момент при участии областного Фонда поддержки ВЭД предприятие готовиться расширить рынки сбыта.