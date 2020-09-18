РИАМО - 18 сен. Наблюдатели за выборами должны очень быстро реагировать на сообщения и нарушения, для чего к выборам в Государственную думу планируется сделать приложение «Мобильный наблюдатель», сообщил журналистам руководитель общественного штаба Алексей Венедиктов.

«Я прошу уже к следующим выборам, выборам в Государственную думу все продумать и сделать (мобильное приложение – ред.). <…> Мы должны дать инструмент наблюдателю быстро коммуницировать и докладывать об обстановке», - сказал Венедиктов.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва запланировано провести в единый день голосования 19 сентября 2021 года.