РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Жителей Подольска 27 сентября приглашают на военно-историческую реконструкцию «Красные юнкера», посвященную подвигу подольских курсантов, она пройдет в Малоярославецком муниципальном районе Калужской области, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«27 сентября на территории военно-исторического музея «Ильинские рубежи» состоится XI военно-исторический праздник «Красные юнкера», посвященный подвигу подольских курсантов. В военно-исторической реконструкции примут участие военно-исторические клубы из Калуги, Подольска, Москвы, Орла, Мценска в униформе времен Великой Отечественной войны с использованием макетов исторического оружия. Приглашаются все желающие, вход свободный», - говорится в сообщении.

В 12:30 состоится торжественное открытие в селе Ильинское на «Алешкинском доте». В 13:15 – возложение цветов к стеле «Рубеж воинской славы». В 13:30 – торжественный митинг, посвященный подвигу подольских курсантов в селе Ильинское на мемориальном комплексе «Ильинские рубежи». В 14:00 там же начнется военно-историческая реконструкция «Красные юнкера».





