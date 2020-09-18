РИАМО - 18 сен. В столице подтверждено 805 новых случаев заражения Covid-19, среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания за две календарные недели составляет 0,26%, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», - говорится в сообщении.

36,1% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 22,3% – от 46 до 65 лет, 20,1% - от 66 до 79 лет, еще 8,9% – старше 80 лет. Также 12,6% среди заболевших - дети.

Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.