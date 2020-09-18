РИАМО - 18 сен. Во время проведения дополнительных выборов муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский было зафиксировано 46 сообщений о нарушениях, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Нарушения были в основном мелкие и то их было немного, даже сообщений на карте (нарушений – ред.) было всего 46. Но надо понимать, что не каждое сообщение является нарушением. Из тех нарушений, на которые пришлось повлиять, я выделил бы два: голосование вне помещений для голосования без соответствующего разрешения и выдача бюллетеней без внесения паспортных данных в реестр», - сказал Ермолов.

Он отметил, что два этих нарушения были оперативно зафиксированы и решены. ​

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за довыборами в Москве Алексей Венедиктов отметил, что итоговая явка составила 22,78%. Он также предложил выделить средства из бюджета Общественного штаба для компенсации за работу наблюдателей.

В районах Марьино и Бабушкинский избиратели выбирали по два депутата. Там работали 30 избирательных участков.