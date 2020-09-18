РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. В подмосковном Красногорске 4,5 тысячи жителей сверили акты взаимозачетов с компанией «Красногорскэнергосбыт», сообщается на официальном сайте администрации.

«В горокруге Красногорск продолжаются сверка актов взаимозачетов и возврат переплаты абонентов «Красногорскэнергосбыт». Уже подписано 4,5 тысячи документов», - говорится в сообщении.

Необходимость сверки актов появилась в связи с тем, что 1 апреля в горокруге Красногорск для десятков тысяч абонентов изменился гарантирующий поставщик электроэнергии - с АО «КЭС» на ПАО «МОЭСК».

Жители, которым необходимо вернуть деньги со смарт-карты, могут заполнить заявление и приложить требуемые документы на сайте КЭС.

«Сотрудники компании проверят информацию, составят акт сверки взаиморасчетов и свяжутся с вами для согласования даты визита в клиентский офис. После подписания акта средства поступят на ваш лицевой счет в ПАО «МОЭСК», - заключается в сообщении.