РИАМО - 18 сен. В Москве за минувшие сутки выявили 805 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 274 808 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1107 пациентов, с начала пандемии в столице выздоровели 235 136 человек. За минувшие сути умерли восемь заразившихся коронавирусом, за все время скончались 5033 пациента.

За сутки в РФ зафиксировано 5905 новых случаев Covid-19. Из них в 24,5% случаев не было клинических проявлений заболевания. Умерли 134 пациента, вылечились после коронавируса 5339 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 1 091 186 случаев заболевания, скончались 19 195 человек, выздоровели 901 207 пациентов.

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18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.