РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Свыше 400 камер видеонаблюдения установили в подмосковном Красногорске в рамках программы «Безопасный регион» в этом году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск в рамках программы «Безопасный регион» всего установлено 1 932 видеокамеры, из них в этом году - 415», - говорится в сообщении.

339 новых технических средства появились в общественных местах, еще 76 - на подъездах. Помимо отделов полиции, доступ к видеоинформации имеет и Единая диспетчерская служба муниципалитета - «Система-112».

«Видеонаблюдение – действенная мера профилактики преступлений. Благодаря программе «Безопасный регион» уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий. Установка камер возле школ и детских садов сказывается на снижении детской смертности и травматизма в ДТП», - поясняется в материале.