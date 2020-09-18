Россияне уже больше месяца отдыхают в Турции после открытия границ. За это время ситуация с Covid-19 в стране несколько раз поменялась. По данным АТОР, с 9 сентября в 81 турецкой провинции ввели карантинные меры – местное население и туристов обязали носить маски в общественных местах, однако на количестве бронирований это не сказалось. Обозреватель РИАМО расспросила туристов, довольны ли они отдыхом в Турции в «карантинных» условиях.

Татьяна, турагент, отдыхала в Бодруме:

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«Я провела великолепную неделю в Бодруме. Это Эгейское побережье, совсем другая Турция, более европеизированная, похожая на Грецию. Так как я не совсем обычный турист, а еще и турагент, то в поездке успела проинспектировать отели на предмет антиковидных мер безопасности.

Масочный режим начинается уже в аэропорту: все сотрудники в масках и перчатках, в зонах досмотра и залах ожидания стоят санитайзеры. Из аэропорта я ехала на такси – таксист был в маске, в отличие от московских.

Во время отдыха я часто пользовалась общественным транспортом, и там все было очень строго – зайти можно только в маске, которую нельзя снимать, а к поручню прикреплен санитайзер.

На улице все местные ходят в масках, туристы в этом смысле более расслаблены – носят маски по желанию.

В общественных местах, где большие скопления людей, в масках стараются ходить все. Если честно, это не портит впечатления об отдыхе. Ведь на пляжах, даже городских, носить маски необязательно.

На входе в отель вам каждый раз измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. В отелях от масочного режима туристы тоже не страдают – в ресторане их нужно надевать, но за столом можно снять.

Еда во всех отелях огорожена прозрачным экраном, ее накладывает в тарелку сотрудник отеля. Вообще, это удобно – сотрудники отелей поговаривают, что такой формат останется и после пандемии. В пятизвездочных отелях на входе в ресторан раздают бесплатно маски.

Тест на коронавирус сдается только по возвращению в РФ – сдать его нужно в течение трех дней и прикрепить результат на сайте госуслуг. Чтобы лишний раз себя обезопасить, я рекомендую брать индивидуальный трансфер до и из отеля, чтобы уменьшить вероятность лишних контактов.



Цены на туры сильно не изменились, но так как в Крыму и Сочи заканчивается сезон, то Турция будет более востребована, поэтому и цены на конец сентября вырастут».

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Мария, 39 лет, домохозяйка, летала в Белек:

«Мы забронировали путевку в Турцию на лето еще зимой, но в июне по понятным причинам поехать не смогли. Как только Турцию открыли, мы сразу отправились двумя семьями в отпуск мечты.

Я заранее узнала, что в нашей «пятерке» есть виллы, и взяла с собой наличку, чтобы на месте договориться с менеджером и заселиться туда. План сработал, и на компанию из семи человек мы получили виллу в 200 квадратов с тремя бассейнами. Это решило все!

Я не беспокоилась о том, что дети подцепят что-то в общих бассейнах. В прошлые годы мы привозили из Турции и коксаки, и ротавирус.

Большую часть времени мы проводили на своей территории, подальше от других туристов. Но, конечно, встречались со всеми в ресторане. Поначалу мы как-то старались соблюдать «режим питания» - то есть ходить в ресторан в назначенное для наших вилл время, но через пару дней расслабились и забили на это все!

К счастью, людей за обедом и ужином было не так уж много, свободные столики всегда были. Весь персонал был в масках, а еду со шведского стола раздавали из-за пластикового защитного экрана. Но это никого не огранивает в количестве еды.

Пальчиком показываешь, что нужно, и официант тебе накладывает, до тех пор, пока не скажешь «стоп».

Мне очень понравилось, что официанты дезинфицировали поверхности, это было видно при каждом посещении ресторана, тот же подход распространился на всей территории.

Наш отель был до того огромный, что никаких толп нигде не было – все равномерно распределялись по территории. Но развлечений стало меньше, экшена не хватало, анимация не работала, и это было грустно. Мы бы с удовольствием сходили и в боулинг, и на какое-нибудь шоу, но развлечения были недоступны. Хорошо, что дискотека была, которая заканчивалась ближе к полуночи.

Когда в конце отдыха мы все простудились, то подумали, а вдруг это оно?! Но все результаты теста на ковид оказались отрицательными».

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Марина, 35 лет, отдыхала в Бодруме:

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«Как только открыли Турцию, я полетела в Бодрум. Сейчас там же отдыхает подруга. Еще несколько знакомых отдыхали за последний месяц в Мармарисе, Анталье и Аланье.

Мне понравилось, что международные терминалы полупустые, в отличие от внутренних рейсов, вылетающих каждые пять минут на курорты России.



В отелях, и на экскурсии, и при посадке в автобус регулярно измеряют температуру.

Так как мы ездили в августе, то в тот период маска была обязательной только в общественном транспорте, в аэропорту и экскурсионных автобусах.

Сейчас в аэропорту, маршрутках, в магазинах, музеях, при посещении, например, крепости без маски не пройдешь – это контролируют.

На пляже в масках никто не ходит, в барах на побережье и за столиками ресторанов – тоже.

Весь персонал отеля в масках. Шведский стол остался, но тарелку с едой наполняет персонал. Приборы тоже выдаются в индивидуальной упаковке, а напитки подаются в одноразовой посуде.

В отелях «5 звезд» и до пандемии был максимально организован индивидуальный сервис, поэтому большой разницы я не заметила.

Зато туристов для августа было значительно меньше, чем раньше.

Отели активно получают сертификаты Safe Tourism Certificate, чем гарантируют безопасность отдыха. Повсеместно установлены санитайзеры.

Еще один плюс – Турция тест не просит. В аэропорту установлены тепловизоры, это единственная проверка. Но по приезду в Москву необходимо сдать тест в течение трех суток и загрузить результаты на Госуслуги. Это обязательное требование нашей стороны. Тест можно сдать в аэропорту за 2700 рублей и сразу получить результат.



Туристам, которые сомневаются, я бы рекомендовала отбросить страхи и забронировать тур. Следить за своим здоровьем, а если переживаете, можно воспользоваться дополнительной страховкой от невыезда, которая покрывает случай заболевания COVID, до отъезда в том числе.

В этом году на Турцию обратили внимание туристы, ориентированные до пандемии на другие направления, Европу и Азию. И 100% (шесть семей моих знакомых) остались абсолютно довольны и сказали, что точно вернутся.

Мне кажется, большой плюс отдыха в Турции – цены, которые удалось сохранить на уровне прошлогодних и даже ниже (например?). По сравнению с аналогичными предложениями по отдыху на российских курортах Турция тоже дешевле, а сервис выше».

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Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса путешествий OneTwoTrip:

«Турция взаимно открыла границы с Россией 1 августа, когда были возобновлены рейсы в Стамбул и Анкару. Курортные направления (Анталья, Даламан и Бодрум) стали доступны для российских туристов с 10 августа.

Новость о восстановлении перелетов была встречена нашими туристами с энтузиазмом: некоторые сразу же начали активно покупать авиабилеты. Количество приобретенных билетов с 24 по 31 июля возросло почти в шесть раз по сравнению с периодом с 1 по 23 июля. В августе было куплено в четыре раза больше авиабилетов из России в Турцию, чем в июле, а за первую половину сентября – в два раза больше, чем за первую половину августа.

Стоимость авиабилетов из Москвы по турецким направлениям в августе возросла в среднем на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году и составила 28 тысяч рублей в одну сторону. Средняя стоимость сентябрьского путешествия уже заметно ниже — 18 тысяч рублей в одну сторону вместо 16 200 рублей в 2019 году».

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