РИАМО - 18 сен. Из-за штормового ветра в столице на стадионе «Крылья Советов» на мужчину упали футбольные ворота, у пострадавшего сломан позвоночник, сообщает «Интерфакс».

«По предварительной информации, он получил перелом позвоночника и был госпитализирован», - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что состояние пострадавшего мужчины медики оценивают как средней тяжести.

За минувшие сутки в мегаполисе из-за штормового ветра упали 116 деревьев, повреждены 35 машин.​