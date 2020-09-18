РИАМО – 18 сен. Общая стоимость проектирования и реконструкции дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве составила 5,27 миллиарда рублей, сообщает в пятницу РБК.

В 2022-2023 годах правительство РФ планирует выделить почти 2 миллиарда рублей на реконструкцию Белого дома. Об увеличении финансирования на такую сумму говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующие три года.

«На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 миллиарда рублей, на 2023-й — 799,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

При этом в документе нет данных о тратах в 2021 году.

Представитель пресс-службы правительства РФ пояснил, что общая стоимость проектирования и строительства дома правительства составит 5,27 миллиарда рублей. Работы проведут поэтапно.

Во время проведения реконструкции часть сотрудников дома правительства РФ будет работать в историческом здании бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке. Это здание сейчас принадлежит Минэкономразвития России.

Во время работ реконструируют внутренние конструкции Белого дома, благоустроят прилегающую территорию. Общий облик здания, цветовое решение, материал отделки фасадов сохранят.

Работы необходимо провести из-за разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли, из-за чего возникло больше число протечек, из-за высокой степени износа инженерных систем и оборудования. ​​