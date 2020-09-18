РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. На ремонт дорог в городском округе Мытищи в 2020 году потратили 152 миллиона рублей, отремонтировали 52 дороги, также жители уже проголосовали за дороги для ремонта в 2021 году, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

«В этом году выполнен ремонт 52 автомобильных дорог. В 2019 их было 115. В этом году было потрачено 152 миллиона рублей, два года назад данная сумма составляла 350 миллионов. 95% - это субъект правительства Московской области, 5% - бюджет органа местного самоуправления. Программа востребована, и мы видим результат», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что по ремонту дорог на 2021 год жители высказали свое мнение, они также голосовали на портале «Добродел». Активно участвуют жители сельских территорий - деревень Сухарево, Рождественно, Пирогово, Болтино, Большая Черная, поселка Вешки.

«Поэтому первый пул из восьми дорог у нас сформирован, мы направили обращение в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с просьбой выделить финансирование на следующий год. Мы собрали все обращения, поручения - примерно на 150 миллионов на следующий год просим субсидию для того, чтобы выполнить обещание и наказы наших жителей», - добавил Бирюков.