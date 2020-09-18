РИАМО - 18 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные чеховским техникумом в отношении ООО «Асфальт-Трейд» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок участник не представил заказчику через оператора электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

«В связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия на территории структурных подразделений ГБПОУ МО «Чеховский техникум» в 2020 году», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы «Асфальт-Трейд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.