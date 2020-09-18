РИАМО - 18 сен. Штормовой ветер, обрушившийся на столицу 17 сентября, повалил 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

За минувшие сутки в Москве выпало до 76% от месячной нормы осадков. Больше всего осадков выпало в центре города (49,5 миллиметров), на западе (45,1 миллиметра), северо-западе (41,2 миллиметра), северо-востоке (39,3 миллиметра осадков).

«Из-за сильного ливня наблюдались отдельные локальные скопления воды, которые оперативно ликвидировались аварийными бригадами «Мосводостока», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды упало 116 деревьев, было повреждено 35 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Последствия штормового ветра и ливня ликвидировали около 300 сотрудников коммунальных служб и более 100 единиц техники. Сейчас все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сбоев не допущено.

Городские службы 17 сентября работали в режиме повышенной готовности.