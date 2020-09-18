РИАМО - 18 сен. В Талдомском городском округе выявили нарушение порядка проведения аукциона на благоустройство пешеходной зоны по улице Победы (IV этап), говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Гейер» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Талдомского городского округа, муниципального казенного учреждения «Центр управления закупками» городского округа при проведении электронных торгов на благоустройство объекта «Пешеходная зона по улице Победы в городе Талдом Московской области (IV этап)».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Гейер» в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу о неправомерности действий администрации и МКУ и признало жалобу компании обоснованной.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации Талдомского городского округа и центру управления закупками муниципалитета обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.