РИАМО – 18 сен. В партии «Справедливая Россия» предложили ввести студенческий капитал для каждого обучающегося в вузе или колледже, этот законопроект разработал замруководителя фракции партии в Госдуме Федот Тумусов, сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает зачислять определенную сумму на банковский счет при поступлении на имя каждого студента.

«Создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — говорится в законопроекте.

Соавтором этой инициативы хочет стать лидер партии Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капитал».

Этим капиталом могут пользоваться студенты, обучающиеся на очной форме обучения и получающие образование впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.