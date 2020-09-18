РИАМО - 18 сен. Специалисты восстановили электроснабжение в Подмосковье, которое было нарушено в четверг из-за шквалистого ветра и сильного дождя, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства энергетики Московской области.

17 сентября нарушение электроснабжения произошло в ряде городских округов Подмосковья.

«Без света остались почти 2 тысячи человек из Дмитрова, Солнечногорска, Чехова, Наро-Фоминска и Мытищ. Электросетевые компании, работающие в режиме повышенной готовности с 15:00, оперативно среагировали на сложившуюся ситуацию и незамедлительно приступили к восстановительным работам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что электроснабжение было полностью восстановлено к 01:00 пятницы.

На Подмосковье и столицу 17 сентября обрушились ливни и штормовой ветер, за сутки в Москве выпало 55% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье – 70%.