РИАМО - 18 сен. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1107 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели свыше 235 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136», - сказала Ракова.

После лечения пациенту проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие Covid-19 в организме.

Вылечившимся после коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Для этого нужно позвонить на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, звонки принимают ежедневно с 09:00 до 19:00.

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18 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.