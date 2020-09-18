РИАМО - 18 сен. В рейтинге умных городов швейцарской бизнес-школы IMD Москва заняла 56 место, улучшив свои показатели сразу на 16 позиций, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Повышение качества жизни и ведения бизнеса — ключевая задача, которой правительство Москвы руководствуется при внедрении ИТ-решений в городском хозяйстве, экономике и социальной сфере», - сказал руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В 2020 году жители 109 городов мира оценили, как цифровизация влияет на качество жизни. В Москве во время пандемии коронавирусной инфекции высокую оценку пользователей получили онлайн-сервисы, которые помогают в поиске работы или открытии бизнеса.

Цифровые технологии делают жизнь в столице безопаснее и комфортнее. Кроме того, становится проще и быстрее получать самые разные виды услуг.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в рейтинге Smart City Index Москва заняла позиции рядом с Варшавой, Таллином и Куала-Лумпуром.​