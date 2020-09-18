РИАМО - 18 сен. Мужчина организовал на балконе квартиры в Подольске парник и выращивал там коноплю, злоумышленника арестовали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские задержали в подъезде многоквартирного дома на улице 43-й Армии в Подольске 52-летнего жителя Мытищ, подозреваемого в незаконном приобретении наркотиков.

«При личном досмотре мужчины в его сумке обнаружено 11 свертков с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением – каннабисом (марихуаной) общим весом около 100 граммов», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, по словам задержанного, он приобрел наркотическое вещество у своего знакомого, который живет в этом доме.

Полицейские установили, что квартиру снимает 44-летний уроженец Екатеринбурга. Он оборудовал на балконе парник, где выращивал коноплю. В морозильной камере мужчины нашли 46 вакуумных пакетов с веществом растительного происхождения, ведро с аналогичным веществом и семь горшков с галлюциногенными растениями. Химическое исследование показало, что изъятое является марихуаной общей массой около 600 граммов.

Оперативники также обнаружили предметы, необходимые для культивирования конопли, весы, устройство для вакуумной упаковки и целлофановые пакеты.

В отношении одного из задержанных возбудили уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», в отношении другого – по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Жителю Подмосковья избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, жителя Екатеринбурга арестовали.