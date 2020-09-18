РИАМО - 18 сен. На сегодняшний день в разных странах мира насчитывается несколько тысяч мутаций коронавирусной инфекции, из них 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, сообщает РИА Новости.

Коронавирус начал свое распространение с конца 2019 года. Первые вспышки инфекции были в Китае.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Данные 22 мутации инфекции случились в январе-марте текущего года, а уже затем в геноме коронавируса не было найдено мутаций, которые получили бы широкое распространение.

При этом, самое устойчивое изменение у вируса – это две мутации, которые выявили более чем у 93% исследуемых образцов, а на территории России – у 99%.​

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18 СЕНТЯБРЯ

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