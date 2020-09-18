РИАМО - 18 сен. Лабораторная служба института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице на сегодняшний день выполнила полумиллионное ПЦР-исследование по диагностике коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

«Полмиллиона ПЦР-исследований на Covid провели в Склифе с начала пандемии. Качественное тестирование было и остается одним из важнейших аспектов в борьбе с новой инфекцией», – сказал заведующий научным отделом лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Михаил Годков.

Он напомнил, что первый ПЦР-тест на Covid-19 в институте сделали 20 марта. Очень быстро медучреждение стало крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавируса в РФ.

Каждый день специалисты института проводят от 3 до 6 тысяч исследований на Covid-19 методом ПЦР, а еще в лаборатории делают анализ крови на антитела к новой инфекции методом ИФА (ИХЛА). Время исследования составляет не более 12 часов с момента доставки биоматериалов.

По словам Годкова, лаборатория института имени Склифосовского оснащена самым современным оборудованием российского и импортного производства. Здесь также есть лабораторно-информационная система, с помощью которой можно оперативно отслеживать результаты обследования каждого пациента.

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