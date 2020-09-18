РИАМО - 18 сен. Сотрудники Московского уголовного розыска раскрыли схему хищения денег с использованием мессенджеров и соцсетей, подозреваемые в серии мошенничеств задержаны, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Несколько месяцев назад в полицию обратился народный артист Российской Федерации. Он сообщил, что через мессенджер, используя в качестве аватарки фотографию его знакомого – российского бойца смешанных боевых искусств, – к нему обратился неизвестный. Сославшись на временные финансовые затруднения, мужчина попросил в долг 50 тысяч рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что артист перечислил деньги на указанный счет, но затем понял, что его обманули.

Было установлено, что данный случай не единственный. В течение шести месяцев в полицию поступило несколько подобных заявлений.

Мошенники для обмана пользователей использовали приложение для обмена фотографиями и видеозаписями. В чатах они начинали переписку пользователями, выясняли контакты известных спортсменов или артистов, а потом создавали страницы-двойники и обращались к известным личностям с просьбой перечислить в долг разные суммы денег. Мошенники просили от 50 до 550 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В частности, от действий мошенников пострадали баскетболист ЦСКА Семен Антонов и народный артист России Эдгар Запашный.

Запашный в видео МВД рассказал, что является человеком осторожным, но мошенники подготовились к разговору с ним в социальных сетях. Деньги в долг они попросили перед прямым эфиром артиста в соцсетях. Запашный отметил, что перевел деньги, так как был погружен в работу, и только через час после окончания эфира он решил проверить, а действительно ли это был его знакомый.

Он отметил, что человек, который выдавал себя за знакомого, еще долго был онлайн и общался с артистом некоторое время.

«Я просто обязан сказать слова благодарности, потому что люди задержаны, работа выполнена. <…> В этом деле замешано большое количество людей, а могло бы быть в разы больше», - добавил артист.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские установили местонахождение трех подозреваемых и задержали их в Санкт-Петербурге и Владикавказе. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных противоправных деяний. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей», - отметила Волк.

По ее словам, при проведении обысков в арендованных квартирах и домах были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие вещи, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел. Предварительное расследование продолжается.