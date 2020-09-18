РИАМО - 18 сен. За прошлую неделю на сайт «Добродел» поступило 14,7 тысячи обращений, с момента начала работы пять лет назад сайт принял около 3,7 миллиона обращений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Добродел» был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для оперативного решения проблем жителей.

«На прошлой неделе на сайте «Добродел» было 14,7 тысячи новых обращений от жителей региона. Всего за пять лет работы поступило 3,7 миллиона обращений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за пять лет сайт «Добродел» помог решить около 1,7 миллиона проблем жителей Московской области.

Обращение, поступившее на портал «Добродел», рассматривается в течение суток в профильном ведомстве. По итогам либо проблема решается, либо назначается дата ее решения.