РИАМО - 18 сен. Жители столицы получили возможность синхронизировать свои мобильные устройства с электронной медицинской картой, настроить синхронизацию можно в приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Началось тестирование новой функции, которая позволяет передавать данные о состоянии здоровья пользователей из приложений Apple Health и Google Fit.

«Пользователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Информация будет автоматически передаваться в раздел «Мои дневники» и будет доступна в веб-версии медкарты и в приложении «ЕМИАС.ИНФО», - говорится в сообщении.

Информация из приложений, которые обмениваются данными с умными часами, глюкометрами и другими приборами, поможет медикам подобрать эффективное лечение и лучше оценить самочувствие пациента.

В настоящее время функцией «Дневник здоровья» на портале mos.ru и в «ЕМИАС.ИНФО» пользуются 15 тысяч человек. Они вручную вносят в электронную медицинскую карту данные о температуре тела или уровне сахара в крови. На сегодняшний день пользователи сделали больше миллиона записей о состоянии своего здоровья.

Приложение «ЕМИАС.ИНФО» доступно в Google Play и AppStore. Получить доступ к электронной медицинской карте можно на портале mos.ru. ​