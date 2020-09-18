РИАМО - 18 сен. С января 2020 года в столице установили 783 новых навигационных указателя, которые показывают дорогу до социально значимых объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Хорошо знакомые москвичам синие информационные таблички указывают дорогу к большинству многофункциональных центров «Мои документы», станциям метро в СВАО и московским кладбищам. Большую часть из них установили на уже существующие опоры городских указателей», — говорится в сообщении.

Указатели в городе устанавливают работники ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» («МАЦ»).

Обычно таблички появляются на ранее установленных столбах, но иногда бывает, что нужно разместить указатель, а столба в нужном месте нет. Тогда специалисты «МАЦ» выбирают место и монтируют новую опору. Прошедшим летом они установили 117 новых опор для информационных указателей.

Теперь москвичам и гостям города указатели помогут быстрее найти дорогу к станциям метрополитена «Бутырская», «Савеловская», «Свиблово», «Фонвизинская», станции МЦК «Ростокино», Дворцу госуслуг на ВДНХ и МФЦ в районах Марфино, Куркино, Некрасовка и другим социально значимым объектам.

Еще в текущем году в мегаполисе установили 19 «умных» табличек с QR-кодами, которые могут указать дорогу к Музею Победы на Поклонной горе и домам, в которых жили маршалы-полководцы Великой Отечественной войны.