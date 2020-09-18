РИАМО - 18 сен. В городских округах Солнечногорск, Жуковский и Лыткарино пять человек пострадали из-за сильного ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС Росиии по Московской области.

На Подмосковье 17 сентября обрушились ливни и штормовой ветер, за сутки в регионе выпало 70% от месячной нормы осадков.

«В результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек в трех городских округах (Солнечногорск, Жуковский, Лыткарино)», - говорится в сообщении.

Кроме того, штормовым ветром повалено 112 деревьев в 13 городских округах, повреждено 23 автомобиля в восьми городских округах. А также нарушено энергоснабжение в 65 населенных пунктах (1230 домов) в восьми городских округах.